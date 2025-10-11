FC Porto Vintage goleia Lendas da Eslováquia com «poker» de Jackson Martínez
Colombiano até anotou um golo de bicicleta no triunfo por 6-1
O FC Porto Vintage goleou (6-1) as Legends da Eslováquia em dia de espectáculo colombiano. Jackson Martínez anotou um «poker», tendo até feito um dos golos de bicicleta.
Do lado dos dragões, Bruno Vale, Jorge Fucile, Bruno Alves, Nuno André Coelho, Rolando, Marek Cech, Paulo Assunção, Pedro Mendes, Ricardo Quaresma, Hélder Barbosa e Jackson Martínez foram os eleitos para o onze titular.
Os eslovacos alinharam com Jan Mucha, Lubomir Guldan, Marian Had, Milan Ivana, Tomas Majtan, Branislav Obzera, Robert Semenik, Filip Holosko, Milos Glonek, Tomas Hubocan e Miroslav Karhan.
Os golos da goleada foram anotados por Hélder Barbosa (10m), Jackson Martínez (12m, 21m, 72m e 80m) e Pedro Mendes (24m).
O FC Porto Vintage voltar a entrar no relvado no próximo fim-de-semana, em Arcos de Valdevez, para participar no The Game of Legends.