Jakub Kiwior tem sido uma peça fulcral no onze de Francesco Farioli. Proveniente do Arsenal, o defesa polaco confessou que o treinador Mikel Arteta não o queria deixar sair, apesar dos relatos contraditórios da imprensa inglesa.

«Eu ri disso porque era exatamente o oposto. O Arsenal não me queria deixar sair de Londres e não concordou com uma transferência por um longo tempo. Eu era valorizado pelo jogador de futebol que eu era. Ninguém se queria livrar de mim», começou por dizer em entrevista ao TVP Sport.

«Neste último mercado a conclusão do negócio esteve em aberto até ao fim. O treinador, Mikel Arteta, não queria deixar-me ir para Portugal. Por isso, nunca me senti indesejado no Arsenal, nem tinha motivos para sentir que era empurrado para fora do clube. A decisão de sair foi exclusivamente minha. Queria ser titular, mas com o Gabriel e o Saliba à minha frente, as hipóteses de isso acontecer eram pequenas», acrescentou.

Sobre a decisão de reforçar os dragões, o defesa revelou mesmo que chegou a receber chamadas todos os dias.

«A certa altura, contactavam-me todos os dias. Lutavam com todas as forças e vi que se importavam. Não desistiram e não desanimaram, apesar das muitas recusas do Arsenal. Perseguiram o objetivo e conseguiram-no. Vi que não desistiram, por isso achei que valia a pena ir por este caminho. Tive muitas propostas, mas a certa altura apostei no FC Porto e quando vi que o Jan Bednarek se tinha juntado a eles, disse a mim mesmo: 'Se correr bem, vai ser ótimo'. E está a ser», apontou.

No que toca à chegada a Portugal, Kiwior revelou que foi muito bem recebido no balneário.

«Encontrei um ótimo balneário e eles ajudaram-me em tudo. Depois de um mês, sinto como se estivesse lá há anos, mesmo sem conhecer ninguém antes – exceto o Bednarek».

Por fim, o polaco de 25 anos mostrou-se agradado com o clima português, apesar da água ainda estar fria, e admitiu mesmo que vai tentar aprender a língua.

«Em Londres chove muito mais e em Portugal é mais quente. Queria mudar-me para um país com um clima mais agradável para a minha esposa e os meus filhos (é assim que chama os meus dois cães). Podemos passar mais tempo ao ar livre e ir à praia. Por enquanto só molhei os pés, a água está fria, mas chegará o momento em que irei mergulhar».

«Vamos querer aprender a língua. Agora estamos a aprender as primeiras palavras, o Bednarek já sabe mais. Por enquanto, tenho tido muitas coisas para resolver, relacionadas com a mudança e as formalidades no Reino Unido. Só agora é que as coisas estão a acalmar e haverá tempo para aprender português, embora o inglês também seja falado no vestiário», concluiu.

Esta temporada, Kiwior já leva um total de cinco jogos com a camisola do FC Porto, tendo chegado no último dia de mercado de verão.

