Com uma carreira recheada de experiência na Premier League e na seleção da Polónia, faltava a Jan Bednarek uma vertente futebolística que nunca tinha jogado - competições europeias de clubes.

O ex-Southampton estreou-se na Liga Europa diante do Salzburgo, ao serviço do FC Porto, nesta temporada. Uma sensação positiva para o futebolista experiente.

«São um grande desafio, mas têm sido muito entusiasmantes ao mesmo tempo. Às vezes penso como será daqui para a frente e o futuro parece-me muito bom. É espetacular ter a oportunidade de competir nas noites europeias aos 29 anos», admite em declarações à UEFA.

«Acho que estava destinado a vir para o FC Porto. Estou muito feliz por estar aqui», garante Bednarek. O defesa diz ser uma voz de comando no balneário.

«Quando a equipa está com dificuldades e precisa de mais controlo, sinto-me capaz de descontrair e de avaliar o que está a acontecer à minha volta para poder ajudar os jogadores mais jovens», afirma.

«Temos uma equipa muito jovem e acredito que os mais novos precisam de ter alguém no balneário que possam encarar como uma referência e que os guie, anime e apoie nas situações mais complicadas. Tento contribuir para a mentalidade da equipa dentro do campo», acrescenta o polaco.

Garantindo que quer trazer o FC Porto «de novo para o topo», Bednarek abordou ainda a barreira linguística neste início de caminhada.

«Quero aprender a falar português por respeito aos meus companheiros de equipa e estou determinado a fazê-lo pelas pessoas e pelo Clube. Já conheço uma palavra muito importante, que é «ganhar». Não tenho medo de cometer erros e essa parte até é importante quando aprendes uma língua nova. Mesmo que às vezes possa dizer alguma palavra mal, a verdade é que estou a tentar quebrar esta barreira linguística dentro da equipa», explica.

Na próxima quinta-feira, os Dragões deslocam-se ao campo do Nottingham Forest para medir forças com o conjunto inglês na terceira jornada da Liga Europa, pelas 20 horas.










