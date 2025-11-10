O FC Porto vai partilhar uma entrevista com os polacos Jan Bednarek e Jakub Kiwior na terça-feira, mas já desvendeu um pouco das palavras dos dois reforços para esta época, que rapidamente se assumiram como titulares no eixo da defesa.

Numa conversa em polaco, Kiwior começou por descrever o FC Porto com a palavra «qualidade», enquanto Bednarek escolheu «paixão».

«Sente-se a paixão de todas as pessoas. Seja no clube ou na cidade. Não consigo descrever o clube numa só palavra», confessou o ex-Southampton.

Já Kiwior, partilhou que tem visto «futebol em todo o lado» quando passeia pelo Porto.

«Vês os adeptos com as bandeiras penduradas nos prédios, nas varandas, em todos os lugares. Por exemplo, quando andava a passear junto da Ponte Luís I, percebi logo que estavam lá adeptos do FC Porto. Do outro lado, também estavam adeptos do FC Porto. Adeptos em todo o lado… a presença do futebol sente-se em todo o lado», vincou.

No entanto, Bednarek vincou que nem tudo é «tão simples» quanto o compatriota fez parecer. «Tu disseste coisas boas, acho que fazem sentido, mas acredito que existam ainda mais palavras para descrever o clube. A história é grandiosa neste clube, como se ganhar estivesse no seu ADN. Aqui é obrigatório vencer, não há outra alternativa além de ganhar. Vejo isso como algo positivo, visto que te dá uma energia extra nos momentos difíceis. Eu penso: “há tantas pessoas que acreditam e apoiam este clube, por isso tenho de me esforçar ainda mais”.»

«Também é agradável que todos aqui têm um único objetivo e que todos sabem que, em cada jogo, cada um entra com a mesma ideia de que é preciso ganhar. Isso sente-se aqui, não são só os jogadores, mas também os adeptos e as outras pessoas partilham esse pensamento: vencer», rematou Kiwior.