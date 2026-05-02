FC Porto
Há 1h e 30min
Bednarek: «Jorge Costa foi a primeira pessoa que me acolheu aqui»
Defesa-central recordou papel do 'Bicho' na sua chegada ao FC Porto
DS
Defesa-central recordou papel do 'Bicho' na sua chegada ao FC Porto
DS
Jan Bednarek, autor do golo da vitória sobre o Alverca no jogo que selou o título (1-0), falou em flash interview à Sport TV.
«Sentimento incrível, pode ver como está o estádio. Foi um jogo difícil, mas podemos celebrar no final. A temporada foi difícil, com muitos momentos difíceis.»
Liderança no plantel
«Faz parte. Todos nós lutamos pela nossa equipa. Todos juntos nos momentos difíceis.»
Jorge Costa
«Ele foi a primeira pessoa que me acolheu. É especial retribuir aos portistas.»
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