Jan Bednarek, autor do golo da vitória sobre o Alverca no jogo que selou o título (1-0), falou em flash interview à Sport TV.

«Sentimento incrível, pode ver como está o estádio. Foi um jogo difícil, mas podemos celebrar no final. A temporada foi difícil, com muitos momentos difíceis.»

Liderança no plantel

«Faz parte. Todos nós lutamos pela nossa equipa. Todos juntos nos momentos difíceis.»

Jorge Costa

«Ele foi a primeira pessoa que me acolheu. É especial retribuir aos portistas.»