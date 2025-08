Jan Bednarek, defesa-central do FC Porto, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao triunfo dos dragões frente ao Atlético de Madrid (1-0), no jogo de apresentação do plantel portista aos seus adeptos:

[Estreia no Dragão] «A receção dos adeptos foi incrível. Duas horas antes do apito inicial, ver o estádio praticamente cheio, foi impressionante. Foi a chave para jogarmos com tanta energia e sermos uma equipa difícil de bater. Agradecemos muito e temos de dar o nosso coração, o nosso melhor pelo clube e pelos seus adeptos. Tivemos algumas dificuldades em alguns momentos, mas mantivemo-nos unidos e mostrámos que podemos ser um adversário difícil».

[Importância no plantel] «Tento fazer o que o treinador me pede. Há muitas coisas que posso trazer à equipa, como a experiência. Está no meu ADN tentar ajudar os outros jogadores em campo para podermos melhorar enquanto equipa. Tento ser o mais exigente comigo e com os outros jogadores. Temos de aprender todos os dias e de continuar a evoluir enquanto equipa. Vamos ver até onde é que isso nos vai levar no final da temporada».

[Mudança da Premier League para a Liga portuguesa] «Os primeiros dias foram incríveis e estou muito grato por aqui estar e poder evoluir. O Francesco [Farioli] é um treinador fantástico, com quem posso aprender muito. Procuro aprender com todos os treinadores, especialmente agora, numa Liga, num país e numa cultura diferentes. É algo que tinha de viver agora. Eu e a minha família estamos felizes por aqui estar. Espero que possamos viver muitos momentos fantásticos».