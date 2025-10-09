FC Porto
VÍDEO: Bednarek tenta recrutar mais um polaco para a defesa do FC Porto
Central dos dragões brinca com Matty Cash no estágio da seleção da Polónia
O FC Porto está perto de ter um eixo defensivo 100 por cento polaco, isto porque Jan Bednarek foi à seleção recrutar jogadores para a equipa de Farioli.
Em tom de brincadeira, durante uma sessão de treino da Polónia, Bednarek, defesa central dos dragões, tentou convencer o compatriota Matty Cash, do Aston Villa, a transferir-se para o FC Porto.
«Vamos levar-te connosco. Vem para o FC Porto», atirou Bednarek, esboçando um sorriso na face do lateral do Aston Villa.
Jakub Kiwior, que também joga no FC Porto, estava presente no momento e não se opôs à ideia.
Ora veja:
