Poucas horas após ter sido oficializado como reforço do FC Porto, Jan Bednarek já treinou às ordens de Francesco Farioli, na sessão matinal desta terça-feira.

Através das redes sociais, os azuis e brancos partilharam um vídeo do central polaco a ser recebido pelos novos companheiros de equipa, com o habitual «túnel» e muitos sorrisos. Recorde-se que Bednarek assinou um contrato válido com o clube até 2029 e custou um total de 7,5 milhões de euros pela totalidade do passe.

Assista aqui ao momento: