O antigo avançado do FC Porto, Mário Jardel, entregou no Museu dos dragões, esta terça-feira, a Bota de Ouro e a Bota de Prata que conquistou com a camisola azul e branca.

O momento foi assinalado pelos portistas nas redes sociais, com a imagem do antigo atacante junto aos troféus.

Mário Jardel ➡️ Golos⚽

⚽Golos ➡️ Vitórias e Prémios🤩



Jardel entregou hoje ao Museu FC Porto a Bota de Ouro e Bota de Prata que conquistou enquanto representava o FC Porto

Recorde-se que Jardel foi jogador do FC Porto entre 1996/97 e 1999/00, destacando-se pela veia goleadora, como dão conta os 168 golos que apontou pelos dragões em 175 jogos. A Bota de Ouro foi conseguida em 1998/99, quando marcou por 36 vezes. Já a chuteira de prata, remonta a 1997.

O brasileiro passou ainda pelo Sporting, onde conquistou novamente a Bota de Ouro (2001/02, com 42 golos), que também decidiu oferecer ao clube.