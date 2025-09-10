A internacional portuguesa Jassie Vasconcelos anunciou, na terça-feira, através das redes sociais, o fim da carreira de futebolista, apenas dois meses depois de ser apresentada como reforço do FC Porto. A avançada de 31 anos explicou que a decisão se prende com questões de saúde.

«Hoje despeço-me do grande amor da minha vida, tu futebol! Deste-me muito mais do que alguma vez te pedi, deste-me tudo o que tenho hoje Durante anos, desenvolvi uma doença que não me permite mais competir ao mais alto nível e por isso, despeço-me do futebol», começou por dizer a avançada numa publicação no Instagram.

«Foram dores horríveis durante anos, noites mal dormidas, ansiedade, ataques de pânico durante os jogos, no topo disso tudo sentia um peso enorme de ter que fazer bem e melhor do que a última vez, imposto por mim mesma. Sinto que finalmente posso descansar e recuperar tudo o que preciso para que tenha melhor qualidade de vida no futuro», acrescentou.

Na mesma mensagem, Jassie sublinhou que tudo o que alcançou foi movido pela paixão pela modalidade.

«"Tudo o que fiz foi por amor”, tão cliché mas foi mesmo, tudo o que fiz foi por amor a algo que nunca vou conseguir explicar. Mas graças ao futebol conquistei muitas amizades maravilhosas e pessoas que significam amor e casa para mim.»

Nos últimos anos, a jogadora representou clubes como o Benfica, Racing Power FC, Torreense e o austríaco Altach/Vorderland. A 18 de julho tinha sido anunciada como reforço do FC Porto, e via-se a «realizar um sonho».

Na manhã desta quarta-feira, o FC Porto confirmou oficialmente a saída da atleta: «O FC Porto chegou a acordo com Jassie Vasconcelos para a rescisão do contrato com efeitos imediatos. A rescisão por mútuo acordo entre o Clube e a atleta tem por base motivos pessoais e profissionais», pode ler-se numa nota publicada no site oficial dos dragões.