As ausências por lesão que se adivinham mais prolongadas de João Mário e, sobretudo, de Wilson Manafá, colocam o futebolista mexicano Jesús Corona como candidato claro a ocupar a posição de lateral-direito na deslocação do FC Porto ao Estoril, para a 17.ª jornada da I Liga portuguesa.

O treinador dos dragões, Sérgio Conceição, referiu esta sexta-feira que o mexicano, que não tem estado tão em evidência como nas épocas anteriores, «tem trabalhado de forma normal» e, questionado pelo Maisfutebol sobre se pode ser titular na Amoreira, disse que «é uma das soluções».

«É verdade que não começou esta época como as anteriores e daí menos utilização. Mas é um jogador que se empenha nos treinos, que conhece a posição de lateral-direito. Não é só deste ano, já ocupou várias vezes e com resultados positivos. É uma das soluções. A nível de laterais estamos com alguma dificuldade, mas estamos aqui para trabalhar outras soluções», começou por dizer, lembrando a seguir o caso de João Mário, que tem sido o habitual titular na posição.

«O João Mário também não era lateral-direito, era um ala como sabem, foi trabalhado nesse sentido. Há muito trabalho que se faz. Penso que infelizmente os treinos não são abertos e vós, muitas vezes, não podeis presenciar o que é feito, mas trabalhamos para arranjar soluções nas diferentes posições, nomeadamente nas que estamos a passar por essas mesmas dificuldades», rematou, em conferência de imprensa.

Refira-se que Corona, que leva 16 aparições esta época no FC Porto, foi apenas titular por seis ocasiões, as duas últimas na Taça da Liga, a 15 de dezembro com o Rio Ave e a 26 de outubro com o Santa Clara. A última titularidade anterior foi a 28 de setembro para a Liga dos Campeões, ante o Liverpool. A última para o campeonato foi em Barcelos, com o Gil Vicente, a 24 de setembro.

O Estoril-FC Porto joga-se às 18 horas deste sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.