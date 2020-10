Jesús Corona está ao serviço da seleção mexicana e falou aos jornalistas sobre os prémios individuais que tem conquistado ao serviço do FC Porto, mas também sobre o que ainda lhe falta.

«Queremos chegar à elite o mais rápido possível, mas não sabemos quando isso é possível. Tenho de trabalhar sempre mais, estar concentrado, o resto vai chegando», disse o jogador portista ao portal TUDN.

Questionado sobre o que lhe falta para chegar a essa elite do futebol mundial, Corona afirmou: «Vou ser sincero, creio que me falta mais golo. Tenho de ser mais eficaz no último terço, definir melhor. Mas também creio que isso vai chegar com o trabalho que faço. Tudo o que consegui até agora, consegui-o através de muito trabalho e acredito que, se continuar assim, vou conseguir os meus objetivos.»

O facto de ter sido distinguido pela Liga como melhor jogador da temporada passada, entre outros prémios individuais, deixa o mexicano «muito contente e orgulhoso». «Acho que foi a regularidade que levou a que fosse distinguido. Dá-me força para seguir em frente, com a mesma vontade de continuar a ganhar», apontou, acrescentando: «Vivo dias mais regulares, sinto-me cada vez melhor comigo próprio, com o trabalho que desenvolvo. A ideia é essa, ir crescendo a cada ano.»