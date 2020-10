O extremo mexicano do FC Porto, Jesús Corona, afirmou esta segunda-feira que é importante a equipa olhar para a tarefa que tem pela frente em campo, com vista a somar os três pontos ante o Olympiakos, na segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

«Não gostamos de perder, entrámos lá [em Manchester, derrota por 3-1 ante o City] com fome de ganhar e é assim que vamos olhar para amanhã. Acho que vai ser um jogo importante, para nós e para eles. Temos de olhar mais para o que nós temos de fazer», referiu, em conferência de imprensa, no Olival.

Sobre as mudanças táticas dos últimos dois jogos, ante Manchester City e Gil Vicente, nos quais Sérgio Conceição apostou de início numa linha de três centrais, Corona sublinhou a vontade dos jogadores nas adaptações. No seu caso, percorreu toda a ala direita em ambos os jogos, no apoio às missões defensiva e ofensiva.

«Nestes anos com o mister, adaptámo-nos a tudo. Trabalhámos com vontade e com um gosto enorme. Senti-me bem e estamos a trabalhar todos os dias o melhor possível», concluiu.

O FC Porto-Olympiakos joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, no Estádio do Dragão.