O futebolista do FC Porto, Jesús Corona, tem a atenção do Inter de Milão. O empresário do extremo mexicano confirmou a existência de contactos do clube transalpino «antes da pandemia» da covid-19 propagar pela Europa.

«O Inter foi um dos clubes que nos procurou. Neste momento, não há negociações em aberto. Mas posso dizer que sim. Fomos procurados pelo Inter. Aliás, fomos procurados por outros clubes importantes, de Espanha e Inglaterra», garantiu Matías Bunge, em declarações ao jornal O Jogo.

«Foi antes da pandemia que mantivemos esses contactados. Agora, as equipas precisam de reorganizar-se e só depois tomar decisões. Haverá equipas que iam comprar porque iam vender e agora não sabem», apontou.

Corona tem contrato com o FC Porto até 2022 e cumpre a quinta temporada nos azuis e brancos, após ter representado o Twente (Holanda) e o Monterrey (México).