Antigos companheiros no FC Porto e compatriotas, Miguel Layún teceu rasgados elogios a Jesús Corona.

Nas redes socias, o agora lateral do Monterrey respondeu a uma publicação de David Faitelson, na qual o jornalista desabafada que não sabia porque é que ninguém tinha avançado para a contratação de Tecatito.

«Porque não tem outra nacionalidade. Vale o preço que pedem [o FC Porto] por ele, não conheço muitos jogadores que desequilibrem tanto como ele. Ou estou enganado?», questionou Layún.

Porque no tiene otra nacionalidad! Vale el precio que quieran ponerle, no conozco muchos jugadores tan desequilibrantes como el!! O me equivoco en mi percepción ???