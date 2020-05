«O Sevilha tentou contratar Jesus Corona no verão passado.» A revelação foi feita por Matías Bunge, agente do jogador mexicano, que em declarações ao jornal espanhol ABC afirmou ainda que a cláusula de rescisão do jogador baixou dos 50 para os 30 milhões de euros.

«Agora, não há negociações. [...] Mas no ano passado estivemos em conversações para tratar da sua saída para o Sevilha. Tentaram. O problema é que a cláusula era muito alta. Falámos, houve conversações, mas o FC Porto disse "não"», revelou o empresário, salientando as qualidades do internacional mexicano: «Ele tem magia nos pés. Viu aquela finta [sobre Rafa] no jogo contra o Benfica? Está no youtube... Vá ver, por favor. É cem por cento ambidestro. Quando encara o defesa este fica sem saber se ele vai tocar com pé direito ou com o esquerdo...»

De referir que, em declarações recentes, Julen Lopetegui, que atualmente orienta o Sevilha, disse que Corona é uma das suas «fraquezas». «Recebia-o de braços abertos», afirmou o antigo treinador dos dragões.

Bunge destacou ainda que o seu jogar «gostaria de jogar na Liga Espanhola, o Sevilha é um dos clubes mais importantes». Aliás, o empresário recordou que já antes ir jogar para o Twente, Corona «rejeitou uma oferta do Barcelona»: «Ele estava no Monterrey e havia falado com Zubizarreta, que era o diretor desportivo do Barcelona. Era para jogar o primeiro ano na equipa B, mas ele disse "não", que quando saísse do México seria para jogar numa equipa principal.»