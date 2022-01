Sérgio Conceição perdeu, esta semana, dois dos jogadores mais experientes do plantel do FC Porto. Jesús Corona saiu em definitivo para o Sevilha de Julen Lopetegui, a meio ano do final do contrato, e Sérgio Oliveira foi emprestado à AS Roma de José Mourinho, com opção de compra.



Tecatito Corona e Sérgio Oliveira chegaram a ser das principais figuras dos dragões, embora atravessassem um periodo de menor influência na presente temporada.



Avaliando o impacto destas saídas no ponto de vista desportivo e financeiro, deixe a sua opinião: concorda com estes movimentos no mercado de transferências em janeiro?



O FC Porto devia aproveitar a oportunidade para negociar os dois jogadores ou apenas um deles?



A meio da temporada, face aos objetivos a cumprir, o ideal era manter o núcleo duro?



