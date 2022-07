Jesús Díaz foi oficializado esta sexta-feira como reforço da equipa B do FC Porto.

O avançado de 18 anos, irmão de Luis Díaz, chega à Invicta proveniente do Barranquilla FC, e quer dar continuidade à forte ligação do FC Porto com jogadores colombianos.

«Foram grandes nomes na história do FC Porto, mas espero fazer o meu próprio caminho e escrever a minha própria história neste grande clube», conta o avançado, aos meios de comunicação dos dragões.

Formado no Barranquilla FC, Jesús Díaz chega ao FC Porto por empréstimo com opção de compra.