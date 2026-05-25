Está praticamente consumada a transferência de João Afonso para o FC Porto. O jovem guarda-redes, confirmou o Maisfutebol, está na cidade Invicta e vai assinar um contrato de longa duração com os dragões.

O guardião de 19 anos, que já se estreou na Liga, poderá custar quatro milhões aos cofres azuis e brancos, isto caso sejam cumpridos todos os objetivos estabelecidos no negócio com o Santa Clara.

Recorde-se que João Afonso também esteve na mira do Sporting recentemente.