OFICIAL: João Brandão renova contrato com o FC Porto até 2028
Treinador prolonga ligação aos dragões depois de levar a equipa B ao quinto lugar da II Liga
O FC Porto anunciou esta terça-feira a renovação de contrato de João Brandão até 2028, prolongando por mais duas temporadas a ligação do treinador de 43 anos ao clube azul e branco.
Depois de assumir o comando da equipa B no verão de 2024, João Brandão terminou a época 2025/26 no quinto lugar da II Liga. Ao longo de 34 jornadas, o FC Porto B somou 51 pontos, com 15 vitórias, seis empates e 13 derrotas.
João Brandão está ligado ao clube desde 2005 e destacou-se pela aposta nos jovens do Olival: utilizou 25 atletas da formação e lançou vários talentos ao futebol profissional.
O técnico dos dragões venceu ainda o prémio de treinador do mês da II Liga em fevereiro e convenceu a estrutura portista a prolongar a confiança no técnico, que continuará a liderar a equipa B do FC Porto.
FC Porto e João Brandão renovam até 2028 🤝 pic.twitter.com/uu5hHKRE4D— FC Porto (@FCPorto) May 26, 2026
[Artigo atualizado às 14h41]