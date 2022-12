O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu esta quarta-feira que «não há problema» com o lateral-direito João Mário e lembrou, apesar da utilização não tão regular do internacional sub-21 como face a 2021/22, que o jogador já fez «coisas boas» esta época e no passado.

«Não há problema, são momentos de forma. O João já fez coisas boas este ano, como no passado. Temos três laterais-direitos, um quarto jogador pode ser lateral-direito com capacidade e estamos bem servidos: o João [Mário], o Rodrigo [Conceição], o [Wilson] Manafá e o Pepê, se assim o entender», referiu, na conferência de imprensa antes do jogo em Chaves, a contar para a Taça da Liga, marcado para as 19 horas de quinta-feira.

João Mário leva 14 jogos esta época pelo FC Porto, dez a titular e quatro como suplente utilizado, com um total de 796 minutos disputados.

Em outubro, chegou a estar ausente devido a uma contusão na coxa direita.