O FC Porto lidera o campeonato português com seis pontos de avanço, está em vantagem frente ao Sporting pelo acesso à final da Taça de Portugal e inicia, esta quarta-feira, a eliminatória dos oitavos de final da Liga Europa ante o Lyon. A equipa comandada por Sérgio Conceição fará, frente aos gauleses, o sétimo jogo em 20 dias e o futebolista dos dragões, João Mário, reconhece que o «desgaste físico» é o custo que a equipa tem face à luta pelos títulos.

«Jogar de três em três dias torna-se desgastante por vezes, mas é o custo de uma equipa que luta sempre por títulos, como nós. Estamos em três competições, queremos ganhá-las. Tem os seus custos, mas estamos prontos para ser opção para o treinador e é isso que temos de fazer todos os dias», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Lyon, falando mais uma vez – tal como já tinha feito no passado – da adaptação a lateral-direito no plantel sénior.

«A adaptação tem sido cada vez melhor, confesso que ao início estranhei um pouco, tive de assimilar processos defensivos que não estava habituado, mas com a ajuda do treinador e com os conselhos dos colegas, fui percebendo cada vez melhor o que tenho de fazer. Sei que tenho muito a melhorar e é isso que tento todos os dias, melhorar para ser cada vez melhor», referiu.

Sobre o Lyon, João Mário reconheceu que vem aí mais uma «equipa difícil» e que é preciso «começar bem a eliminatória, com uma vitória», para ficar mais perto dos quartos de final.

O FC Porto-Lyon está agendado para as 17h45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão. José María Sánchez é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.