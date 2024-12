O lateral-direito João Mário prossegue em tratamento na equipa do FC Porto, a dois dias do jogo com o Midtjylland, da 6.ª jornada da fase de liga da Liga Europa.

Segundo informação oficial prestada pelo clube esta quarta-feira, além de João Mário - que já foi baixa de véspera no jogo em Famalicão devido a uma tendinite nos isquiotibiais da coxa direita – Iván Marcano continua em treino integrado condicionado.

Na quarta-feira, o FC Porto volta a treinar, a partir das 10h30, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. A partir das 13h30, no Olival, o treinador Vítor Bruno e um jogador fazem a antevisão ao jogo, em conferência de imprensa.

O FC Porto-Midtjylland está agendado para as 20 horas de quinta-feira. A equipa dinamarquesa chega ao Estádio do Dragão com sete pontos, no 20.º lugar, em zona de play-off, com um saldo nulo de golos (5-5). O FC Porto, também em zona de play-off, ocupa o 23.º lugar, com cinco pontos e 10-10 em golos.

O macedónio Aleksandar Stavrev é o árbitro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.