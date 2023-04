O futebolista do FC Porto, João Mário, realizou «tratamento» no treino desta sexta-feira, na véspera da visita dos dragões a Paços de Ferreira, para o jogo da 29.ª jornada da I Liga.

O lateral-direito é o único nome que figura oficialmente no boletim clínico dos dragões, na atualização feita pelo clube ao final desta manhã.

João Mário, de 23 anos, entrou aos 56 minutos do jogo da 27.ª jornada ante o Benfica, mas voltou a sentir problemas no joelho direito e saiu ao minuto 71. Falhou, depois, o jogo com o Santa Clara, no passado sábado, para a jornada 28.

O Paços de Ferreira-FC Porto joga-se a partir das 20h30 de sábado, no Estádio Capital do Móvel. Fábio Veríssimo é o árbitro do encontro, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.