João Mário (treino condicionado), Gabriel Veron e Evanilson (ambos em treino integrado condicionado) continuam a figurar no boletim clínico do FC Porto, que esta sexta-feira realizou dois treinos, um de manhã e um à tarde, no Algarve.

A sessão dupla antecedeu o encontro de preparação frente ao Cardiff.

Os dragões defrontam a formação britânica num encontro que está agendado para as 19 horas deste sábado, no Estádio do Algarve.