Declarações de João Mário, autor do golo do FC Porto no triunfo frente ao Vitória, em Guimarães, na 17.ª jornada da Liga. O lateral portista falou no final do jogo à Sport TV:

«Este é o meu primeiro golo esta época. Fico feliz por ajudar a equipa, são mais três pontos na nossa caminhada. O importante foi a vitória, apesar de haver momentos em que não estivemos por cima do jogo. Mas isso é normal. Agora, é continuar para conseguirmos o nosso objetivo. Aqui em Guimarães o jogo é sempre difícil, até pelo ambiente do estádio. Tivemos sempre o controlo do jogo, tivemos mais oportunidades de golo, podíamos ter matado o jogo na segunda parte.

[Sobre o golo] «Apanhei a bola a ressaltar dentro da área, tentei tirar do defesa da frente e foi um momento de inspiração minha. Fico feliz por ajudar a equipa. Isso é o mais importante.»

[Sobre a Taça da Liga] «Esta equipa luta sempre por títulos. A Taça da Liga é mais um. É um título que ainda não ganhámos. É uma motivação extra para quarta-feira (frente ao Académico de Viseu), para ganhar esse jogo.»