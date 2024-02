O lateral-direito do FC Porto, João Mário, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória na receção ao Estrela da Amadora (2-0), em jogo da 22.ª jornada da Liga:

«Era muito importante darmos a resposta depois do último jogo, voltar às vitórias. Fizemos um grande jogo, criámos muito para conseguir os três pontos. Estamos muito felizes.

[Margem de erro é nula?] Sabemos que está difícil, mas não está impossível. Vamos continuar a acreditar. No que depender de nós vamos continuar a trabalhar para continuar a ganhar e sempre com o objetivo de chegar ao primeiro lugar.

[Golo marcado e uma assistência] Trabalho sempre para poder ajudar a equipa. Às vezes não é possível com assistências e golos, hoje foi possível, foi um dia feliz para mim e para a minha equipa.

[Sobre o jogo com o Arsenal] Sabemos que vai ser um desafio exigente, o Arsenal é um colosso europeu, ainda mais na Champions todos os adversários são difíceis. Vamos jogar aqui com os nossos adeptos e vamos contar com o apoio deles para conseguirmos a vitória.»