João Mário, jogador do FC Porto, em declarações à Sporttv após o final do último jogo do campeonato:

«É incrível, incrível. Estou muito feliz por ver esta alegria na cara dos adeptos. Sinto que cresci ao longo do tempo, foi evoluindo dia após dia e agora estou a conseguir aproveitar as oportunidades que o mister me dá. Agora vamos festejar, mas para a semana temos mais um título para conquistar. Vamos concentrar-nos durante a semana para prepararmos bem o jogo e ganharmos a final.»