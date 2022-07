A pré-época ainda agora começou, mas João Mário não quer perder tempo na preparação do FC Porto para que os azuis e brancos não percam o ascendente que tiveram na época passada sobre os rivais.

«Este começo é sempre difícil. É pré-época e custa sempre um bocadinho mais voltar aos treinos, é sempre mais exigente, mas é importante porque temos de fazer estes treinos mais puxados agora no início para ganharmos ritmo outra vez e estarmos preparados para o arranque da época. Este é aquele momento em que temos de voltar ao nosso ritmo o mais depressa possível para termos alguma vantagem em relação aos adversários no início da época. É sempre complicado este regresso, mas estamos a trabalhar muito bem e vamos continuar a fazê-lo», disse em declarações aos canais próprios do clube.

João Mário falou ainda sobre os jovens futebolistas da formação que seguiram com a equipa para o Algarve. «Temos de ajudá-los para se integrarem o mais rápido possível, mas são jogadores de grande qualidade e não haverá problemas nisso.»