A pausa para os compromissos das seleções nacionais resultou em duas estreias de jogadores do FC Porto. O lateral-direito João Mário somou os primeiros jogos por Portugal, enquanto Pepê estreou-se pela seleção brasileira.

O treinador dos dragões, Sérgio Conceição, mostrou-se satisfeito pelo percurso dos dois futebolistas e até apontou outros nomes que podem estar à porta das respetivas seleções. Pelo meio, deixou um recado a João Mário.

«Fico extremamente contente pelo percurso, pela evolução, por chegarem ao patamar de seleção, um espaço onde estão os melhroes de cada país. É merecido, temos mais dois ou três jogadores que podem ser chamados, como o Galeno ou o Evanilson, com potencial. Com o que fazem no clube podem ser chamados. Têm qualidade para isso. Fico contente pelo João Mário e pelo Pepê, espero que venham mais acordados do que o João Mário veio nestes dias, veio um bocadinho a dormir. Faz parte do meu trabalho acordá-lo e perceber que tem um treinador português e não espanhol [Roberto Martínez]», afirmou o técnico em conferência de imprensa.