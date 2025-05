É caso para dizer que «ela disse que sim». João Mário pediu a namorada em casamento e fez questão de o partilhar nas redes sociais, com fotografias que assinalam o momento.

O lateral do FC Porto deslocou-se até ao Lado do Como, em Itália, com a sua parceira Adriana e escolheu a ocasião para colocar o anel no dedo e pedi-la em casamento. Recorde-se que os azuis e brancos preparam a prestação no Mundial de Clubes, que decorre entre os dias 14 de junho e 13 de julho.

Veja aqui a publicação de João Mário: