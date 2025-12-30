O FC Porto conseguiu renovar, junto do São Paulo, o empréstimo de João Moreira, lateral direito de 21 anos, que chegou em janeiro ao Olival e que tem raízes portuguesas.

A cedência de João Moreira terminava no final deste ano de 2025, mas a SAD portista garantiu uma nova cedência por mais seis meses, que segura o jogador no clube até 30 de junho de 2026.

O FC Porto mantém, de resto, a opção de compra de 50 por cento do passe do jogador por dois milhões de euros, tal como tinha sido estabelecido no primeiro empréstimo, fechado no mercado de inverno da época passada.

João Moreira chegou ao Olival para evoluir na equipa B, tendo na segunda metade da época passada realizado 11 jogos na equipa secundária dos dragões. Esta temporada soma apenas um jogo.