O lateral-direito João Moreira é o mais novo reforço do FC Porto. O Maisfutebol sabe que o jovem brasileiro já assinou contrato com os dragões, num acordo válido por empréstimo até dezembro de 2025, data que coincide com o final da temporada no Brasil.

Para negociar agora Moreira, o São Paulo, com quem o jogador tem contrato até junho de 2027, colocou uma opção de compra de três milhões de euros no acordo.

João Moreira, 20 anos, tem dupla nacionalidade portuguesa. Foi formado no próprio São Paulo, onde estreou profissionalmente em 2022. Ao todo, fez 26 jogos oficiais desde que entrou na equipa principal.