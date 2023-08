João Moutinho esteve perto de reforçar o FC Porto (fez inclusive exames médicos), mas vai jogar no Sp. Braga. André Villas-Boas reagiu ao volte-face com uma mensagem nas redes sociais e uma fotografia do internacional português com a camisola dos dragões.



«Vergonha alheia», escreveu o antigo treinador dos azuis e brancos numa clara mensagem de descontentamento.



Villas-Boas e Moutinho trabalharam juntos no FC Porto em 2010/11, época histórica para os portistas que conquistaram a Supertaça, a Liga, a Taça de Portugal e a Liga Europa. Sem treinar desde 2021, o técnico de 45 anos já manifestou publicamente a intenção de ser presidente do emblema portista.