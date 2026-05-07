O FC Porto anunciou a renovação de João Teixeira.

O médio de 20 anos, produto da formação dos dragões, tem agora um contrato válido até 2031.

João Teixeira, que já chegou a sentar-se no banco de suplentes da equipa principal portista, procura ainda a estreia sob o comando de Francesco Farioli.

«Sinto que é um voto de confiança e que é sinal de trabalho, o que me deixa muito feliz e com vontade de querer mais. Ainda não atingi o meu objetivo neste Clube, que é estrear-me no Estádio do Dragão», disse o jovem futebolista, internacional por todos os escalões dos sub-16 aos sub-19, citado pelos meios do FC Porto.

Nesta temporada, João Teixeira leva 30 jogos pela equipa B dos portistas, sendo habitual titular no atual 7.º classificado da II Liga.

(artigo atualizado)