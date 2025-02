Depois de ter sido oficializada a saída de Galeno do FC Porto para o Al Ahli, o jogador de 27 anos fez questão de deixar uma mensagem de despedida.

Nas redes sociais, Galeno agradeceu por ter vestido a camisola dos dragões durante três épocas, mas aproveitou para deixar um recado aos adeptos que criticaram-no ao longo da sua jornada pelo FC Porto.

«Sei que falhei algumas vezes com vocês dragões, mas pode ter certeza que foi sempre tentando acertar, nunca faltou vontade da minha parte, sempre dei a vida por este clube, muitas vezes jogava com dores, mas vocês não estão preparados para esta conversa», atirou Galeno.

«Obrigado a quem me apoiou sempre e a quem me deixou uma palavra de ódio, vocês também fazem parte do meu crescimento cada dia.. os títulos falam por mim!!! Acredito que não seja fácil ser campeão 4 vezes seguidas da Taça de Portugal não é?», concluiu o avançado que ruma agora à Arábia Saudita, aludindo ao recorde histórico que detém.

Leia aqui a mensagem de Galeno na íntegra:

«Olá Nação Portista, chegou o momento de me despedir deste Grande clube, Futebol Clube Do Porto. Vou ser grato pelo resto da minha vida por ter vestido esta camisola, estarei a vibrar de longe com vocês, serei um torcedor fanático igual a vocês, aos meus companheiros, obrigado por cada momento vivido neste anos, vou estar com vocês até o fim, esta a cair lágrimas, mas esta tudo bem, importante é que estou feliz, eu sei que vocês estão felizes por mim também, eu sei que falhei algumas vezes com vocês dragões, mas pode ter certeza que foi sempre tentando acertar, nunca faltou vontade da minha parte, sempre dei a vida por este clube, muitas vezes jogava com dores, mas vocês não estão preparados para esta conversa, sempre dei meu sangue dentro de campo para ver vocês felizes, eu vou carregar sempre o nome do futebol clube do Porto por onde eu andar, um grande abraço a todos e muito obrigado pelo carinho.. Chegou o momento onde alguns queriam, obrigado a quem me apoiou sempre e a quem me deixou uma palavra de ódio, vocês também fazem parte do meu crescimento cada dia.. os títulos falam por mim!!! Acredito que não seja fácil ser campeão 4 vezes seguidas da Taça de Portugal não é?! Serei Dragão para Sempre»