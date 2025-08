Os adeptos portistas já começaram a homenagear, em massa, o antigo central e capitão Jorge Costa, que faleceu de forma trágica esta terça-feira.

Como o FC Porto noticiou no dia da morte, esta quarta-feira iria existir um mausoléu improvisado junto ao Estádio do Dragão que estaria aberto ao público entre as 15:00 e as 22:00.

Dezenas de pessoas foram colocando adereços do clube e outros objetos ao longo do dia. Têm sido colocados bandeiras, cachecóis, pósteres, velas ou mensagens a celebrar a memória de Jorge Costa.

O FC Porto colocou as bandeiras do clube a meia haste, como costuma fazer neste tipo de situações. Dentro do estádio, todos os painéis de publicidade têm a menção: «Jorge Costa 1971-2025».

Ainda no dragão, os ecrãs gigantes permanecem com a fotografia de Jorge Costa e a célebre frase dita em altura de eleições: «Aconteça o que acontecer, faço parte da história do meu clube do coração».

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, marcou também presença na homenagem. O funeral de Jorge Costa está marcado para quinta-feira, pelas 10:30, na igreja do Cristo Rei, na Foz, numa cerimónia reservada a familiares e amigos mais próximos.

O antigo jogador representou os dragões em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, tendo no currículo 21 troféus, com destaque para a Liga dos Campeões e a Taça Intercontinental, em 2004, um ano após vencer a Liga Europa.