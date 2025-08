O FC Porto informou os adeptos que as cerimónias fúnebres de homenagem a Jorge Costa vão realizar-se esta quarta-feira, no Estádio do Dragão.

Através de uma nota partilhada no site oficial, o clube informa que a partir das 15h00 será aberta a porta do Parque 1, para que o público em geral possa prestar uma última homenagem ao antigo capitão e internacional português. Este momento durará até às 22h00 e o FC Porto refere que mais informações serão divulgadas «em momento oportuno».

Segundo fonte próxima do antigo central, citada pela Lusa, a missa de corpo presente decorrerá na quinta-feira, na Igreja de São João Baptista da Foz do Douro, antes da romagem ao Cemitério de Agramonte.

Recorde-se que Jorge Costa faleceu aos 53 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória sofrida esta manhã, enquanto assistia ao treino do plantel azul e branco.