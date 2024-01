Jorge Costa confirmou que marcará presença no anúncio oficial da candidatura de André-Villas Boas à presidência do FC Porto.

«Amanhã cá estarei», disse o treinador do Aves SAD aos jornalistas, à margem do V Fórum de Treinadores, promovido esta terça-feira pela Liga na Alfândega do Porto.

Assim, o outrora capitão dos dragões e apoiante de Villas-Boas, será uma das caras conhecidas do universo portista no evento que está agendado para as 19h desta quarta-feira, precisamente na Alfândega do Porto.