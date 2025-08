O FC Porto manifestou, na tarde desta terça-feira, «a sua mais profunda tristeza e consternação pelo falecimento de uma figura incontornável da história do clube», Jorge Costa.

O atual diretor para o futebol profissional dos azuis e brancos tinha 53 anos e faleceu vítima de paragem cardiorrespiratória.



«O Futebol Clube do Porto manifesta a sua mais profunda tristeza e consternação pelo falecimento de uma figura incontornável da história do Clube. Jorge Costa personificou, ao longo da sua vida, dentro e fora de campo, os valores que definem o FC Porto: entrega, liderança, paixão e um inabalável espírito de conquista. Marcou gerações de adeptos e tornou-se um símbolo maior do Portismo», destaca o FC Porto, em comunicado.



«Neste momento de imensa dor, o Futebol Clube do Porto endereça as mais sentidas condolências à família de Jorge Costa, aos seus amigos e a todos os que com ele partilharam momentos inesquecíveis. Sendo este um momento de dor para toda a sua família e para a família Portista, pedimos a todos o recato e respeito exigido neste período de despedida. Mais informações serão divulgadas no momento oportuno», acrescenta o clube.



«O legado de Jorge Costa permanecerá sempre vivo na memória de todos os Portistas. Nunca serás esquecido, Capitão», conclui o FC Porto.

