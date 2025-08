Jorge Costa sofreu uma paragem cardiorrespiratória esta manhã, no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, enquanto assistia ao treino da manhã do FC Porto.

Diretor para o futebol dos dragões foi assistido no local pela equipa médica do clube e pelos Bombeiros Voluntários de Crestuma, que receberam o alerta às 12h47.

Entretanto, Jorge Costa, de 53 anos, foi transportado numa Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) para o Hospital de São João, no Porto, onde chegou por volta das 13h50.

O estado do atual dirigente e antigo jogador e capitão portista é considerado grave e o prognóstico é, para já, muito reservado.

Recorde-se que Jorge Costa já tinha sofrido um episódio cardíaco em 2022, tendo então sido submetido a uma cirurgia no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.