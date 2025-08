O treinador Fernando Santos confessou estar em «choque» com a «perda tremenda» de Jorge Costa, que faleceu esta terça-feira, aos 53 anos.

«É um choque e uma perda tremenda. Acabei de chegar a Baku, estava aqui a ver as notícias e fui surpreendido com esta notícia. Os meus sentimentos à família e ao FC Porto. Na realidade, é um amigo. Foi três anos capitão na minha equipa no FC Porto e ficámos com uma relação sempre forte», disse o técnico português, atual selecionador do Azerbaijão, à agência Lusa.

Santos treinou o antigo central entre 1998 e 2001 e ambos participaram na conquista do pentacampeonato do FC Porto, em 1999.

«Era um capitão no campo, fora do campo e no balneário. Era, na realidade, um símbolo do FC Porto, que tinha tudo para dar um verdadeiro capitão. Toda a gente o conhece como "Bicho", entregava tudo em campo e fora do campo tinha uma personalidade diferente de amizade de convívio. Um jogador que marcou o futebol português, não só o FC Porto, e fez parte da geração que ganhou um Campeonato do Mundo de sub-20, em 1991, em Lisboa», recordou ainda.

Jorge Costa morreu esta terça-feira, aos 53 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória sofrida durante a manhã, enquanto assistia ao treino do plantel do FC Porto, no Olival.