O FC Porto informou que o funeral de Jorge Costa vai realizar-se na próxima quinta-feira, às 10h30, na Igreja de Cristo Rei, no Porto.

A missa de sétimo dia está marcada para 12 de agosto (19h00).

Recorde-se que o FC Porto já tinha comunicado que as portas do Estádio do Dragão vão abrir esta quarta-feira para quem quiser prestar uma última homenagem ao antigo capitão, que faleceu aos 53 anos.