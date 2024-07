Jorge Costa marca este domingo presença no sorteio dos campeonatos, que decorre no Convento do Beato, em Lisboa, tendo aproveitado para falar com os jornalistas e contar como têm sido os primeiros dias na qualidade de diretor de futebol do FC Porto.

«É um trabalho diferente, mas com uma satisfação enorme voltar a casa, neste momento em que eu sinto que algo tem de mudar», referiu.

«Há muito trabalho pela frente, um trabalho diferente, mas para já estou muito, muito satisfeito.»

Jorge Costa diz que nesta altura a vontade de começar a competir é enorme, para mostrar que o trabalho no Olival está a ser bem feito.

«Pontos negativos, lamento, mas não encontrei nada. O Vítor Bruno está na casa dele, os jogadores estão felizes, estamos todos contentes. Aliás, não é novidade, sabíamos aquilo que nos esperava. O ambiente é ótimo, a ambição é enorme e a vontade de começar a competir é gigante.»