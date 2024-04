Jorge Costa, apresentado esta quinta-feira na candidatura de André Villas-Boas às eleições do FC Porto para diretor de futebol e equipas profissionais, confirmou que, apesar do novo projeto que tem com vista às eleições de 27 de abril, vai continuar no comando técnico do AVS, na II Liga, até ao final da época.

«Aproveito para agradecer ao presidente da SAD, Henrique Sereno, e ao diretor desportivo, Pedro Correia, a compreensão com esta situação. As coisas estão esclarecidas, vou continuar até ao final da época, espero comemorar duas vezes em pouco tempo», disse Jorge Costa, à margem da apresentação, ao lado de Villas-Boas e também do diretor desportivo proposto pelo candidato, Andoni Zubizarreta, em alusão às eleições e à disputa pela subida de divisão nos avenses.

Numa apresentação em que garantiu que a sua missão é «servir o FC Porto», Jorge Costa disse que «foi fácil» aceitar o convite de André Villas-Boas e explicou que a sua função é fazer a «ponte» entre a equipa principal, a B e o sub-19.

«O convite do André apareceu e posso garantir que o FC Porto é o meu clube, a minha casa, a minha paixão. Desde que me lembro, sou portista. Tendo a oportunidade de voltar a esta casa pela porta grande, não podia dizer que não, sentir que podemos ser uma lufada de ar fresco, também não podia dizer que não», afirmou Jorge Costa.

Sobre o que pode ser o critério para um jogador do FC Porto chegar pela primeira vez ao clube com a mentalidade certa, Jorge Costa disse ter uma «obrigação» nesse sentido. «Sim, tenho essa obrigação também, juntamente com o diretor desportivo, por acaso já conversámos sobre isso. Se queremos - e eu quero muito ter o meu FC Porto de volta - é preciso ter esses jogadores. Não basta ser bom jogador técnica e taticamente, é preciso algo mais», referiu, acreditando que não caiu no esquecimento no seio do FC Porto.

«Acho que não caí no esquecimento dos verdadeiros portistas. É o que está a acontecer, é no meu dia a dia. Não cai seguramente no esquecimento», disse, sendo aplaudido pela plateia que encheu a sede de campanha de André Villas-Boas ao final desta tarde.

No AVS, atualmente, Jorge Costa comanda a equipa que ocupa atualmente o 2.º lugar da II Liga – posto que dá a subida – com 59 pontos. Tem menos um do que o líder, o Santa Clara (60 pontos) e mais três do que o 3.º classificado, o Nacional (56).