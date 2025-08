O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Primeiro Ministro, Luís Montenegro, deixaram uma nota de pesar pela morte de Jorge Costa.

«O Presidente da República lamenta a morte do antigo futebolista internacional Jorge Costa, o eterno “bicho” do Futebol Clube do Porto, onde era atualmente diretor para o futebol profissional, e que, enquanto jogador, representou, capitaneou e liderou as linhas defensivas com uma garra, força e energia que lhe granjeou a carinhosa alcunha, e marcou, desde os escalões de formação, o futebol e a seleção nacional, deixando o exemplo para gerações seguintes», pode ler-se na página oficial da presidência da República.

Nas redes sociais, o Primeiro-ministro deixou condolências à família do internacional português:

«Um choque esta partida inesperada e precoce do Jorge Costa, um atleta da minha geração e um exemplo de dedicação e entrega às equipas de que fez parte e à nossa seleção nacional. As minhas sentidas condolências à família e aos amigos, à Seleção e FC Porto».