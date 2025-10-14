Agora sim, é oficial. O Centro de Treinos e Formação Desportiva (CTFD) do FC Porto passa a ter o nome de Jorge Costa.

Pouco mais de uma semana depois do anúncio, através de um comunicado, a cerimónia de formalização desta alteração aconteceu no dia em que o antigo internacional português completaria 54 anos. Ao lado da família e amigos de Jorge Costa esteve o presidente André Villas-Boas, assim como toda a comitiva do futebol profissional e outros representantes dos azuis e brancos.

No palco junto à simbólica placa com o rosto de Jorge Costa, Villas-Boas recordou o «Bicho» de forma emocionada e confessou que este «pequeno gesto» deveria ter sido feito em vida, ainda que, a partir de agora, todos os que entrem no CTFD se cruzem com a força de alguém que «representa a essência do que é ser FC Porto».

«Neste dia carregado de emoção e significado, reunimo-nos para homenagear uma das figuras do FC Porto. Um pequeno gesto que deveria ter sido feito em vida e que nunca retribuirá tudo o que lhe devemos. Exprime a enorme vontade que nunca esquecemos. É com profundo respeito que veremos para sempre o seu nome gravado neste local. A partir deste momento, todos os que entram neste espaço vão cruzar-se com a força de um capitão que representa a essência do que é ser FC Porto. Jorge Costa foi muito para o FC Porto, para nós e para mim. O "Bicho" encarnava o ADN do FC Porto», afirmou.