Vasco Sousa é jogador do FC Porto até 2027. Assinou um novo contrato com o clube, pois o antigo terminava em junho de 2025. O médio, de 21 anos, falou aos meios do clube sobre o novo vínculo:

«Sinto uma felicidade tremenda. É um objetivo cumprido e posso prometer dar tudo como fiz até hoje para ter a minha oportunidade e ajudar este clube a atingir os seus objetivos», começou por dizer.

E falou ainda sobre o novo diretor para o futebol do clube, e antigo futebolista. «Qualquer jogador que venha para o FC Porto tenta retribuir com a mística e raça que o clube incute e ouvir o Jorge Costa dizer que sou um jogador 'à FC Porto' é um orgulho. Espero demonstrá-lo dentro de campo», disse.

«Tem sido uma pré-temporada muito positiva. O grupo está muito unido, o espírito de equipa é o que mais sobressai e estamos a trabalhar todos para o mesmo objetivo, que é dar vitórias, alegrias e muitos títulos a este clube. Trabalho todos os dias para ter as minhas oportunidades, para ser uma referência neste clube e é para isso que vou continuar a lutar», completou.

Vasco Sousa está no clube desde o escalão de juvenis, sendo aposta habitual na equipa B portista, com 30 jogos na temporada passada. Este ano, integrou o estágio de pré-temporada e parece estar prestes a segurar um lugar na equipa principal.