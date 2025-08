Pepe, ex-capitão do FC Porto, utilizou esta terça-feira a rede social Instagram para prestar homenagem, com um texto sentido, à referência portista Jorge Costa que faleceu esta quinta-feira no Hospital de São João, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no centro de treinos do Olival.

«Sentidos pêsames a toda a família. A tua entrega e legado viverá para sempre na história de vitórias do FC Porto. Que em paz descanses, Jorge Costa!», escreveu Pepe na sua conta oficial.