No dia em que assinalou 38 anos na presidente do FC Porto, Pinto da Costa foi convidado para participar na rubrica «FC Porto em casa», na qual esteve à conversa com Vítor Baía e Jorge Costa.

O dirigente do FC Porto partilhou duas recordações antigas sobre os dois ex-jogadores, que fizeram história nos dragões entre a década de 90 e os primeiros anos deste século, durante os quais conquistaram vários campeonatos, uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA e muitos outros títulos.

«Quando o Vítor ainda era juvenil, eu passei pela Constituição e estava a decorrer o FC Porto-Marítimo. Fiquei atrás da baliza, entretido a analisar os pormenores que aquele miúdo tinha na baliza.No final do jogo disse a alguém que ele ia ser um guarda-redes fora de série. Responderam-se que o titular era outro, creio que o Bizarro. Eu disse: 'Por este eu ponho as mãos e de guarda-redes ainda sei ver alguma coisa, porque era guarda-redes no colégio.' Disse para lhe fazerem contrato. Felizmente não me enganei», recordou.

«O Vítor foi um atleta que me encheu de alegrias. Quando voltou [em 1998], tivemos um período em que não tivemos muita sorte com os guarda-redes que tivemos antes e que não foram felizes. Quando ele voltou, eu disse que já estava sossegado», acrescentou.

Pinto da Costa lembrou ainda um episódio curioso com Jorge Costa quando o antigo defesa estava prestes a subir aos seniores. «Eu não conhecia o Jorge Costa como jogador e vi que ele ia ser emprestado ao Penafiel. Fui ver um jogo da seleção de juniores, que tinha o Carlos Queiroz como treinador, e fiquei maravilhado. Perguntei: 'Este é que é o Jorge Costa que vai para o Penafiel?' Fiquei claramente desagradado e disse que era um jogador à Porto, para jogar de imediato. Acabou por ir para o Penafiel um ano e depois justificou claramente onde podia chegar.»